Real Madrid-Eintracht Francoforte, Alaba sblocca il match di Supercoppa (VIDEO) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al 37? si rompe l'equilibrio nella Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Un paio di occasioni a testa per sbloccare la partita, ma a passare per prima è la squadra di Ancelotti sugli sviluppi di un corner. Benzema svetta più in alto di tutti, Casemiro ricicla un pallone che sembrava perso sorprendendo Sow e Trapp: la sua sponda è un cioccolatino per Alaba, che a porta vuota insacca senza problemi. SportFace.

