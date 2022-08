Real-Eintracht 2-0 | Supercoppa Europea ai blancos

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – IlMadrid batte l’2-0 a Helsinki e vince la quintadella sua storia. E’ il quarto trionfo invece per Carlo Ancelotti, che aggiorna il libro dei record e stacca Guardiola, fermo a quota tre. Senza Kostic, destinato alla Juventus, la squadra tedesca resiste 30?, poi cade sotto i colpi di Alaba e Benzema, senza però crollare rovinosamente come contro il Bayern in Bundesliga. Si tratta della prima volta storica dell’in, ma l’emozione dell’esordio non piega le gambe degli uomini di Glasner in avvio. La prima occasione infatti è per i tedeschi. Al 14? Kamada sbuca in posizione regolare a tu per tu con Courtois ma il portierone deisbarra la strada al giapponese. La risposta ...