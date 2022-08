Raspadori come James Rodriguez: tifosi del Napoli pensano al grande bluff (Di mercoledì 10 agosto 2022) Giacomo Raspadori come James Rodriguez i tifosi del Napoli hanno paura che sfuma la trattativa così come accaduto ai tempi di Ancelotti. Proprio oggi Gianluca Di Marzio fa sapere che la trattativa per Raspadori può arrivare fino a fine mercato. Le parti restano distinti, si gioca sul filo dei nervi, mente il campionato sta per cominciare ed il Napoli non ha ancora adeguatamente sostituito un totem come Dries Mertens. Ma c’è una paura subdola ed irrazionale che si insinua nel cuore e nell’anima dei tifosi del Napoli, quella che Raspadori sia un grande bluff come fu la trattativa per James ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Giacomodelhanno paura che sfuma la trattativa cosìaccaduto ai tempi di Ancelotti. Proprio oggi Gianluca Di Marzio fa sapere che la trattativa perpuò arrivare fino a fine mercato. Le parti restano distinti, si gioca sul filo dei nervi, mente il campionato sta per cominciare ed ilnon ha ancora adeguatamente sostituito un totemDries Mertens. Ma c’è una paura subdola ed irrazionale che si insinua nel cuore e nell’anima deidel, quella chesia unfu la trattativa per...

AlfredoPedulla : #Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - AlfredoPedulla : #Raspadori vuole mantenere l’impegno con il Napoli (come #Kepa). Poi contano le firme. I rumors sulla #Juve sono di… - napolipiucom : Raspadori come James Rodriguez: tifosi del Napoli pensano al grande bluff #JamesRodriguez #napoli #Raspadori… - DiegoPalumbo6 : @ivan__serio Nono la domanda del mio tweet era su raspadori, è possibile che come si legge da qualche parte si arrivi fino a fine mercato? -