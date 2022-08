Rabiot Manchester United, affare in stand by al momento: ecco il motivo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rabiot Manchester United, al momento non c’è ancora un accordo totale per la cessione del francese ai Red Devils: la situazione Contatti positivi con il Manchester United, con cui la Juve avrebbe già un’intesa per la cessione di Adrien Rabiot, il cui attuale contratto andrà in scadenza nel giugno del 2023. stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad essere incerto è però proprio il centrocampista, che vorrebbe giocare in un club qualificato per la Champions League il prossimo anno. Resistenze ancora da vincere, ma rimane la fiducia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022), alnon c’è ancora un accordo totale per la cessione del francese ai Red Devils: la situazione Contatti positivi con il, con cui la Juve avrebbe già un’intesa per la cessione di Adrien, il cui attuale contratto andrà in scadenza nel giugno del 2023.o a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad essere incerto è però proprio il centrocampista, che vorrebbe giocare in un club qualificato per la Champions League il prossimo anno. Resistenze ancora da vincere, ma rimane la fiducia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

