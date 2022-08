Quotidiani sportivi | le prime pagine | Juventus scatenata sul mercato

LCamiceria : @tatanka_h Cmq è imbarazzante l'anti interismo che c'è tra quotidiani e siti sportivi. Ma cosa gli abbiamo fatto???… - SerieBNewsCom : ??Buongiorno a tutti i lettori di - JuventusUn : ??Ecco le prime pagine dei principali #quotidiani #sportivi #nazionali - CMercatoNews : ??Buongiorno a tutti i lettori di - cmercatoweb : ??Buongiorno a tutti i lettori di -

Commenta per primo Pochi giorni all'inizio della Serie A 2022/23, le prime pagine deiin edicola oggi presentano il nuovo campionato con lo sguardo sempre puntato sul mercato. Il Corriere dello Sport apre con un punto sulla Roma: ' Zaniolo da Conte, no di Mou '. ...Come riportano i maggiorinazionali, l'accordo tra la Juventus e Kostic sarebbe ormai totale. Le cifre dell'intesa sono le seguenti. All' Eintracht andrà una cifra compresa tra i ...Torna dal 12 al 14 agosto l’appuntamento di corsa in quota che ha come teatro Trento e la sua alpe, il Monte Bondone. Quest’anno saranno quattro le gare ...Pochi giorni all’inizio della Serie A 2022/23, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi presentano il nuovo campionato con lo sguardo sempre puntato sul mercato. Il Corriere dello Sport ...