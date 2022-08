Quanto gas risparmieremo spegnendo lampioni e monumenti (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'obiettivo condiviso in tutta Europa è di ridurre del 15% il consumo di gas complessivo entro marzo. Per l’Italia l’impegno è dimezzato, diversi comuni stanno già adottando misure specifiche ma potrebbe non bastare Leggi su wired (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'obiettivo condiviso in tutta Europa è di ridurre del 15% il consumo di gas complessivo entro marzo. Per l’Italia l’impegno è dimezzato, diversi comuni stanno già adottando misure specifiche ma potrebbe non bastare

