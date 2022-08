Putin-Herzog | è scontro | stop alle medicine antitumorali

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) se non si ferma il traffico d’armi in favore della Palestinada Israele se non si ferma il traffico d’armi in favore dei filo-palestinesi. Sarebbe questo il nodo della questione trae il presidente israeliano. A parlare di questa vicenda è stato il canale Telegram General Svr, che è tornato sulle condizioni di salute del premier russo in questi termini: “Medicinali oncologici come merce di scambio contro il traffico di armi”. Leggi anche: ANGELA CELENTANO, UNA PISTA IN SUDAMERICA RIACCENDE LA SPERANZA Il leader russo avrebbe dato la colpa all’Ucraina, scaricando sul suo attuale nemico il rifornimento di armi in favore della Palestina. Tuttavia, secondo quanto riferito sempre dal Canale General Svr, il presidente israeliano non gli avrebbe ...