Putin firma la lista che congela gli asset delle aziende di Paesi ostili: problemi per Enel e Unicredit (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mosca ha annunciato il congelamento dei beni delle società straniere dei Paesi «ostili» che puntano a vendere le proprie partecipazioni in Russia: il presidente Putin infatti ha stilato una lista che vieta ad alcune multinazionali dei Paesi che hanno imposto sanzioni dopo lo scoppio della guerra, di vendere fino alla fine dell'anno, quote di banche e impianti energetici considerati strategici. Ma con una possibile scappatoia: il divieto di Putin non riguarderà infatti tutti indistintamente, ma solo una lista di imprese, sulla quale deciderà direttamente il presidente Vladimir Putin. Il decreto firmato proprio da Putin risale a qualche giorno fa e sarebbe stato pensato per colpire in ...

