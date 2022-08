Puglia, giunta regionale: deliberati interventi di somma urgenza Per circa due milioni di euro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La giunta regionale ha approvato, nell’ambito del finanziamento regionale degli interventi di somma urgenza di competenza comunale, lo stanziamento di 1.972.709 euro per 14 progetti presentati ritenuti ammissibili come da tabella: Provincia ENTE LOCALE RICHIEDENTE LAVORI IMPORTO AMMISSIBILE Lecce SANTA CESAREA TERME Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia località Porto Miggiano. € 190.000,00 Lecce MINERVINO DI LECCE interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e ricostruzione muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 10 agosto 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione: Laha approvato, nell’ambito del finanziamentodeglididi competenza comunale, lo stanziamento di 1.972.709per 14 progetti presentati ritenuti ammissibili come da tabella: Provincia ENTE LOCALE RICHIEDENTE LAVORI IMPORTO AMMISSIBILE Lecce SANTA CESAREA TERME Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia località Porto Miggiano. € 190.000,00 Lecce MINERVINO DI LECCEdiper messa in sicurezza e ricostruzione muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete ...

