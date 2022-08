Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della prima giornata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ormai ci siamo. In questo weekend prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A 2022/2023, che si aprirà sabato 13 agosto alle 18.30 con gli anticipi Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Debutto sul campo del neopromosso Lecce... Leggi su europa.today (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ormai ci siamo. In questo weekend prenderà ufficialmente il via il campionato diA 2022/2023, che si aprirà sabato 13 agosto alle 18.30 con gli anticipi Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Debutto sul campo del neopromosso Lecce...

Divino_2 : RT @vox2box: oh ma sta Serie A? Che combina? in attesa della settima stagione potete divertirvi coi pronostici (grazie a @GioBluno che ha… - cicciopuz : RT @vox2box: oh ma sta Serie A? Che combina? in attesa della settima stagione potete divertirvi coi pronostici (grazie a @GioBluno che ha… - lagoleada_it : Intervistata dai colleghi de l'Insider, #JoSquillo, nota tifosa rossonera, ha detto la sua sull'estate del #Milan,… - coco_shmurda : RT @SociosItalia: ???? È Serie A, la prima giornata Perché ogni weekend inizia con te Non riesco a nasconderti che... La @SerieA sta per tor… - effelisanti : RT @vox2box: oh ma sta Serie A? Che combina? in attesa della settima stagione potete divertirvi coi pronostici (grazie a @GioBluno che ha… -