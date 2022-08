POWER HITS ESTATE 2022: RITORNA L’EVENTO MUSICALE DI RTL 102.5 CHE DECRETERÀ IL SINGOLO DELL’ESTATE (Di mercoledì 10 agosto 2022) RITORNA per il sesto anno consecutivo POWER HITS ESTATE 2022, L’EVENTO che coinvolge Rtl 102.5, e vedrà partecipi numerosi artisti sul palco. Ecco tutti i dettagli. L’EVENTO che sarà trasmesso dall’Arena di Verona andrà in onda mercoledì 31 agosto su TV8, SkyUno e Rtl 102.5 (Canale 36 del Digitale Terrestre). Numerosi sono gli artisti che si alterneranno sul palco: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 10 agosto 2022)per il sesto anno consecutivoche coinvolge Rtl 102.5, e vedrà partecipi numerosi artisti sul palco. Ecco tutti i dettagli.che sarà trasmesso dall’Arena di Verona andrà in onda mercoledì 31 agosto su TV8, SkyUno e Rtl 102.5 (Canale 36 del Digitale Terrestre). Numerosi sono gli artisti che si alterneranno sul palco: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra ...

rtl1025 : #PowerHitsEstate2022, finalmente il cast! Ecco chi ci sarà all'Arena di Verona il 31 agosto 2022 ?? E molti altri.… - donalella64 : RT @katiaMMLights: Buongiorno ?? votiamo Marco anche oggi? 2 voti per lui sul sito di @rtl1025 ???????? #NoStress - fmartina224 : RT @protectfederico: rh0ve sarà al power hits e federico no, capisco che il buon gusto non può appartenere a tutt?, ma qui si parla proprio… - KrisBigstone : Da votare #nostress #MarcoMengoni ogni giorno RTL / Power Hits Estate 2022 Classifica generale da lunedì a domeni… - RebsDiary : RT @Bimba_sperduta: sono stati annunciati gli artisti del power hits estate e io penso solamente a Niccolò che l'anno scorso è stato annunc… -