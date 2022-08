Portogallo: morto Chalana, è stato simbolo del Benfica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fernando Chalana, fantasista e attaccante esterno del Benfica di cui è stato un 'simbolo' è morto all'età di 63 anni. Ne dà l'annuncio il club pluricampione del Portogallo, con una breve nota in cui ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fernando, fantasista e attaccante esterno deldi cui èun '' èall'età di 63 anni. Ne dà l'annuncio il club pluricampione del, con una breve nota in cui ...

Portogallo: morto Chalana, è stato simbolo del Benfica Fernando Chalana, fantasista e attaccante esterno del Benfica di cui è stato un 'simbolo' è morto all'età di 63 anni. Ne dà l'annuncio il club pluricampione del Portogallo, con una breve nota in cui definisce l'x calciatore "il nostro piccolo genio". "E' un giorno molto triste per la ...