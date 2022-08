Pogba per la causa palestinese: “Bambini uccisi, nessuna notizia. Siete umani?” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paul Pogba, centrocampista tornato alla Juventus dopo 6 anni al Manchester United, scende in campo a favore della causa palestinese. In che modo? Attraverso un post su Instagram che mostra la foto di Bambini uccisi a Gaza. Accanto all’immagine il centrocampista scrive: “Allah protegga la gente” della Striscia. Nel post originario, dall’account “Islam is my deen” (l’Islam è la mia guida), si legge: “Bambini uccisi, nessuna notizia. Ma Siete umani?”. Durante l’operazione Breaking Dawn della scorsa settimana, Israele è intervenuta contro una delle forze che controllano la Striscia di Gaza: i caccia hanno bombardato diversi obiettivi nell’enclave palestinese. In pochi giorni è stato ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paul, centrocampista tornato alla Juventus dopo 6 anni al Manchester United, scende in campo a favore della. In che modo? Attraverso un post su Instagram che mostra la foto dia Gaza. Accanto all’immagine il centrocampista scrive: “Allah protegga la gente” della Striscia. Nel post originario, dall’account “Islam is my deen” (l’Islam è la mia guida), si legge: “. Ma?”. Durante l’operazione Breaking Dawn della scorsa settimana, Israele è intervenuta contro una delle forze che controllano la Striscia di Gaza: i caccia hanno bombardato diversi obiettivi nell’enclave. In pochi giorni è stato ...

romeoagresti : La #Juve, da qualche giorno e in concomitanza con l’infortunio di Pogba (in chiave ibrido 442), è tornata ad analiz… - GiovaAlbanese : #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavo… - FBiasin : Che un giocatore di 29 anni decida in qualche modo di “preservare” il suo Mondiale è una cosa normale, di sicuro no… - Aurix957 : Di Maria, Pogba, Bremer, Cambiaso (anno prossimo), Kostic..Depay a 0 se il Barca lo libera Per me fanno un altro cc… - ManuFilippone95 : RT @theMilanZone_: ?? Walter #Sabatini: “«Il #Milan, perché ha creato i presupposti per rivincere. #Maldini e #Massara sono bravissimi».” #D… -