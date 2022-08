Playstation Store | offerte incredibili | questi giochi a meno di 20 euro

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Non finiscono mai le sorprese sul, conper questo mese: ida acquistare a prezzi stracciati. Si conferma fonte di grandiil, che in queste ore ha aggiornato i saldi estivi che permettono ai videogiocatori di comprare diversi titoli a prezzi stracciati. Scopriamo i prodotti adi 20. Tutti i dettagli suipresenti in offerta sullodigitale (via WebSource)Anche per il mese estivo per eccellenza, come agosto, ilè pronto a fare un grande regalo agli utenti, proponendo diversi titoli a prezzo stracciato. Infatti stiamo parlando ...