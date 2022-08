(Di mercoledì 10 agosto 2022) Una delle conduttrici italiane più apprezzate in assoluto è di certoDe. Vera e propria regina della televisione del nostro Paese, la moglie di Maurizio Costanzo è da anni piena di impegni. Proprio di lei ha parlatoall'interno della sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv. Vediamo allora cosa pensa Mauro Coruzzi in merito alla conduttrice.Deè infaticabile: parola diNella sua rubrica I protagonisti della Tv visti dapresente sul settimanale DiPiù Tv,ha parlato diDesvelando quello che pensa di lei. In particolare, ha spiegato che la conduttrice è davvero infaticabile e infatti conduce sempre più programmi oltre a produrne anche ...

Tvpertutti

A farglieli è stata, che ha parlato del programma nella sua rubrica sul settimanale ... "Quante puntate salteranno": Marco Liorniil piano della Rai... che l'azienda sembrerebbe convinta a portare avanti, come'Libero'. Delia Duran/ Alex Belli:... A tesserne le lodi, sul numero di Dipiù in edicola, è stata anche. ' Ci sono buoni ... Platinette rivela: «stare dietro a Maria De Filippi non è facile» E' andata in onda l'ultima puntata di Battiti live e adesso Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha voluto rompere il silenzio ed esprimere il suo giudizio al riguardo. E' addio a Battiti Live. A rilasci ...