Pinamonti al Sassuolo, all'Inter 20 milioni! Tre colpi al Napoli, Candreva e Miranchuk cambiano squadra (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il calciomercato continua senza sosta, i club del campionato di Serie A sono pronti a chiudere altri colpi. La notizia più importante riguarda il Sassuolo: il club neroverde ha raggiunto l'accordo con l'Inter per Pinamonti, nelle casse del club nerazzurro 20 milioni di euro. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza in una piazza che punta tanto sui giovani. Il Sassuolo ha quasi definito una trattativa in uscita: Raspadori è pronto a firmare con il Napoli, da limare solo i dettagli. Gli azzuzzi vicinissimi anche a Simeone. Il Napoli ha individuato il sostituto di Fabian Ruiz, vicinissimo al Psg: si tratta di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham e della nazionale francese. Il Milan e Tomori hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo per il 2027.

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - FBiasin : #Pinamonti al #Sassuolo per 20 milioni. Niente 'diritto di ricompra' per l'#Inter, ma una sorta di 'promessa sulla… - cervellerap : #Pinamonti al #Sassuolo per 20 milioni con pagamento quadriennale. 5 anni di contratto. Niente clausola rescissoria… - leg_frizza : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, è fatta per #Pinamonti: operazione da 20 milioni Domani mattina le visite mediche dell'attaccant… -