(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilcede Andreaal, l’attaccante firma un contratto di 4 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Sicuramente unper l’attaccante ex Spal che nei due anni alha sempre fatto il terzo attaccante, anche se si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Ora il giocatore voleva giocare con maggiore frequenza ed ildi Galliani e Berlusconi gli ha dato questa possibilità. Una buona operazione anche per ilche deveguadagnando nell’immediato 2,5 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Con questa operazione ilva a chiudere Simeone con il Verona. Tecnicamente, tatticamente ed anagraficamente due ...

napolipiucom : Petagna super ingaggio al Monza: può guadagnare quanto Raspadori al Napoli #CalcioNapoli #MONZA #napoli #PETAGNA… - arcangelo_sant : RT @ale_Fuschino: @Erfaina1988 Se petagna vale 14 milioni morata ne vale 200,tra l’altro super sopravalutato barella - ale_Fuschino : @Erfaina1988 Se petagna vale 14 milioni morata ne vale 200,tra l’altro super sopravalutato barella -

Corriere dello Sport

... una formulaoffensiva che ha consentito al Sassuolo di segnare tanti gol e di proporre ... Osimhen o. Ruolo in cui l'anno scorso Zielinki fu discontinuo e in questi test estivi il polacco ...... in attesa di mettere alla porta gli africani, si mette sul mercatoperché si era infatuato ... Insomma, laLega non va bene perché sono gli altri a decidere chi deve partecipare, invece in ... Monza, Galliani scatenato: dopo Petagna c'è Rovella. In uscita un ex Roma Il Napoli cede Andrea Petagna al Monza, l'attaccante firma un contratto di 4 anni a 2,5 milioni di euro a stagione.Stando a quanto riportato da Radio Marte, Alex Meret avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il Napoli per una super clausola volua da Aurelio De Laurentiis: "Meret ed il suo entourage hanno ...