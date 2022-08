Peste suina, emergenza animali della “Sfattoria degli Ultimi”: arriva una speranza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quasi 200 animali a rischio alla ‘Sfattoria degli Ultimi‘, quel luogo che fino a poco tempo fa era il loro posto sicuro. Quel luogo che li ha accuditi e salvati dai vari maltrattamenti. Un destino segnato per quei 200 suini, che però non sono ad uso alimentare e che quindi non dovrebbero essere abbattuti. Sono tante le richieste d’aiuto, tanti gli appelli, soprattutto dopo la notifica della Asl per l’abbattimento. Ma ora sembrerebbe che ci sia un’altra via e che quei poveri animali non verranno uccisi (almeno per ora). Leggi anche: Roma, quasi 200 animali a rischio abbattimento: l’incontro con il Ministero della Salute “L’intervento non sarà immediato” Angelo Ferrari, commissario straordinario alla Peste suina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quasi 200a rischio alla ‘‘, quel luogo che fino a poco tempo fa era il loro posto sicuro. Quel luogo che li ha accuditi e salvati dai vari maltrattamenti. Un destino segnato per quei 200 suini, che però non sono ad uso alimentare e che quindi non dovrebbero essere abbattuti. Sono tante le richieste d’aiuto, tanti gli appelli, soprattutto dopo la notificaAsl per l’abbattimento. Ma ora sembrerebbe che ci sia un’altra via e che quei poverinon verranno uccisi (almeno per ora). Leggi anche: Roma, quasi 200a rischio abbattimento: l’incontro con il MinisteroSalute “L’intervento non sarà immediato” Angelo Ferrari, commissario straordinario alla...

