‘Perdonanza Celestiniana’ con il Papa | apre Diodato chiude Baglioni

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Sarà unastraordinaria, perché per la prima volta nella storia della Chiesa la Porta Santa all’Aquila sarà aperta da un pontefice, daFrancesco atteso nel capoluogo abruzzese il 28 agosto, con la messa solenne e la recita dell’Angelus in mondovisione dalla Basilica di Collemaggio. Ma l’intera manifestazione, dal 23 al 30 agosto, presenta un cartellone ricco anche dal punto di vista artistico, con un programma musicale che si aprirà cone sirà con Claudio. Giunta alla sua 728esima edizione da quello che fu il primo Giubileo della storia, nonché alla sua 40esima edizione nella versione moderna, la– come illustra il sindaco aquilano Pierluigi Biondi ...