Per Icardi in pole c’è il Monza: in quota Galliani sfida le big della Serie A (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dal momento dell'ufficialità della promozione in Serie A, arrivata ai supplementari dei playoff contro il Pisa, il Monza della coppia... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dal momento dell'ufficialitàpromozione inA, arrivata ai supplementari dei playoff contro il Pisa, ilcoppia...

missgeo__ : @lizzybennet__ @fedecaccy @poli_flo Lei parlava di come Wanda doveva prendere tutto quello che c’era da sottrarre a… - acm1899m : RT @elliott_il: Bisogna sentire Counz. Pioli usato come il scudo per non dire 'scusa, io di calcio ne capisco un cazzo, tanto che volevo Ic… - Antonie89429912 : RT @Parker84617991: Questi giorni felici dovrebbero far capire il disagio provato da B nei tre mesi a Milano: lontano da lei, dagli amici,… - Carmine95225074 : @domenicoferrr @TolliVincenzo 100 mln per Osimhen da dove dovrebbero arrivare? Simeone meglio di Icardi??? ????... Pe… - Parker84617991 : Questi giorni felici dovrebbero far capire il disagio provato da B nei tre mesi a Milano: lontano da lei, dagli ami… -

Berlusconi in campo, gioca la 'partita' (anche) a Monza ... per fare qualche esempio, di Caprari, Marlon, Ranocchia, Pessina - ancora aperte del Monza, la più importante è quella che potrebbe portare in Brianza l'ex interista Icardi. Tra pochi giorni inizia ... Juve, ecco Kostic. Napoli aspetta Raspadori, il Milan cerca un centrocampista Il Monza non molla Acerbi per la difesa ed è al lavoro per Petagna e Icardi . Ceduto Provedel alla Lazio, lo Spezia è vicinissimo a Dragowski, preferito a Meret. La Fiorentina attende il sì di ... Tutto Juve Mauro Icardi e l'offerta del Real Madrid, la condizione che fa esplodere Wanda Nara Secondo il Mundo deportivo, il Real Madrid ha un'offerta per Icardi come vice Benzema. Il club però non gradisce affatto Wanda Nara nel ruolo di agente nella trattativa ... Offerta Real per Icardi In Argentina si vocifera che Mauro Icardi abbia ricevuto una buona offerta dal Real Madrid per vestire d'ora in poi la maglia bianca, ma si aggiunge che la condizione del club sarebbe ... ...fare qualche esempio, di Caprari, Marlon, Ranocchia, Pessina - ancora aperte del Monza, la più importante è quella che potrebbe portare in Brianza l'ex interista. Tra pochi giorni inizia ...Il Monza non molla Acerbila difesa ed è al lavoroPetagna e. Ceduto Provedel alla Lazio, lo Spezia è vicinissimo a Dragowski, preferito a Meret. La Fiorentina attende il sì di ... Offerta Real per Icardi Secondo il Mundo deportivo, il Real Madrid ha un'offerta per Icardi come vice Benzema. Il club però non gradisce affatto Wanda Nara nel ruolo di agente nella trattativa ...In Argentina si vocifera che Mauro Icardi abbia ricevuto una buona offerta dal Real Madrid per vestire d'ora in poi la maglia bianca, ma si aggiunge che la condizione del club sarebbe ...