Pensioni e stipendi, le misure del Decreto Aiuti bis: ecco a chi spettano gli aumenti (e a quanto ammontano) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Approvato il Decreto Aiuti bis, ora sono attese anche le nuove misure, tra le quali ci sono i tanto attesi aumenti delle Pensioni e degli stipendi. La prima vera disposizione, una... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Approvato ilbis, ora sono attese anche le nuove, tra le quali ci sono i tanto attesidellee degli. La prima vera disposizione, una...

pierofassino : Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece di… - SapereAude61 : RT @AndreaBitetto: Allora, riassumiamo. Abbiamo già: 1) aumento delle pensioni ; 2) aumento degli stipendi degli insegnanti (subito, in aut… - tizziviola : RT @AndreaBitetto: Allora, riassumiamo. Abbiamo già: 1) aumento delle pensioni ; 2) aumento degli stipendi degli insegnanti (subito, in aut… - Pasqual01029538 : RT @AndreaBitetto: Allora, riassumiamo. Abbiamo già: 1) aumento delle pensioni ; 2) aumento degli stipendi degli insegnanti (subito, in aut… - sacchiflavio : RT @AndreaBitetto: Allora, riassumiamo. Abbiamo già: 1) aumento delle pensioni ; 2) aumento degli stipendi degli insegnanti (subito, in aut… -