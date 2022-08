Pensioni anticipate e lavoro: due facce della stessa medaglia, parla Ferrari (Cgil) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, la riforma delle Pensioni in realtà dipende da un altro drammatico problema tutto italiano, la mancanza di lavoro nelle nuove generazioni, si sa bene che il nostro sistema Pensionistico é a ripartizione, dunque le Pensioni di oggi vengono pagate anche dai lavoratori attivi e dal versamento dei loro contributi, ragion per cui investire nel mondo del lavoro é fondamentale per poter garantire non solo per le Pensioni, ma anche che quelle di domani non portino a nuovi poveri. Come si può parlare di riforma Pensioni senza investire nel mondo del lavoro? Così Ferrari ‘senza lavoro stabile e ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per Christian, segretario confederale, la riforma dellein realtà dipende da un altro drammatico problema tutto italiano, la mancanza dinelle nuove generazioni, si sa bene che il nostro sistemastico é a ripartizione, dunque ledi oggi vengono pagate anche dai lavoratori attivi e dal versamento dei loro contributi, ragion per cui investire nel mondo delé fondamentale per poter garantire non solo per le, ma anche che quelle di domani non portino a nuovi poveri. Come si puòre di riformasenza investire nel mondo del? Così‘senzastabile e ...

