“Pazza di voi”, la dedica su Instagram di Cristina Chiabotto a marito e figlia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Momenti di profonda gioia, da condividere con i propri follower: Cristina Chiabotto ha condiviso un dolcissimo scatto su Instagram che ritrae il marito insieme alla figlia, la secondogenita nata da pochissimo. Un’immagine di grande bellezza che racconta di giornate ricche d’amore, così come le sue parole dalle quali traspare il profondo amore che la lega alla sua famiglia. Senza dimenticare un pizzico di ironia. Cristina Chiabotto, la dedica dolcissima per marito e figlia Uno scatto in bianco e nero in cui si vedono papà e figlia è quello che Cristina Chiabotto ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram. I due sono ritratti in un momento di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 agosto 2022) Momenti di profonda gioia, da condividere con i propri follower:ha condiviso un dolcissimo scatto suche ritrae ilinsieme alla, la secondogenita nata da pochissimo. Un’immagine di grande bellezza che racconta di giornate ricche d’amore, così come le sue parole dalle quali traspare il profondo amore che la lega alla sua famiglia. Senza dimenticare un pizzico di ironia., ladolcissima perUno scatto in bianco e nero in cui si vedono papà eè quello cheha condiviso nelle storie del suo profilo. I due sono ritratti in un momento di ...

leggerissimah : Oggi è salita una pazza in treno che urlava 'VOI LO SAPETE COSA HANNO FATTO GLI AMERICANI??' - hobamore : episodio 4 VOI NON AVETE CAPITOOOOOOOO STO FACENDO LA CESSA PAZZA PER TUTTO QUESTO DIO SALVAMI NON HO PIÙ UN BRICIO… - tpwkgioi : voi non capite io sono innamorata io sono pazza di quest’uomo - adellovesharry : sono talmente tanto pazza che vorrei prendere lettere moderne e poi filologia all'università ma io sono so un cazzo… - CarloB92 : @Pakito10190143 @ValeZac7 Tesò io so solo che tromba alla pazza gioia e fa benissimo con vari uomini (ha tutti il d… -