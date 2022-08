Paul Pogba posta una foto dei bambini uccisi a Gaza che non ‘fanno notizia’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paul Pogba, 29 anni, calciatore francese della Juventus, ha pubblicamente mostrato il suo sostegno verso la Palestina pubblicando una foto dei visi dei bambini uccisi durante gli attacchi israeliani a Gaza. Pogba, tornato alla Juventus dopo 6 anni al Manchester United, ha condiviso una foto postata originariamente dall’account @IslamIsMyDeen, che mostra i volti di 6 bambini uccisi a Gaza. Nel post originale, la didascalia chiedeva: “Nessuna copertura mediatica, nessuna protesta?” Il calciatore ha postato la foto nelle stories del suo profilo Instagram scrivendo: “Che Allah protegga la gente di Gaza“, con le emoji delle mani giunte ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 10 agosto 2022), 29 anni, calciatore francese della Juventus, ha pubblicamente mostrato il suo sostegno verso la Palestina pubblicando unadei visi deidurante gli attacchi israeliani a, tornato alla Juventus dopo 6 anni al Manchester United, ha condiviso unata originariamente dall’account @IslamIsMyDeen, che mostra i volti di 6. Nel post originale, la didascalia chiedeva: “Nessuna copertura mediatica, nessuna protesta?” Il calciatore hato lanelle stories del suo profilo Instagram scrivendo: “Che Allah protegga la gente di“, con le emoji delle mani giunte ...

