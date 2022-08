Paolo Bonolis sommerso dalle critiche: ha raccomandato il figlio? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paolo Bonolis sta facendo i conti con la rabbia degli utenti social. Il motivo non riguarda direttamente lui, bensì il figlio che ha da poco firmato un contratto calcistico con la Triestina. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore e in molti sono convinti che, dietro alla nuova avventura di Davide Bonolis, ci sia proprio la mano del padre. Le accuse di raccomandazione continuano a piovere, ma il conduttore non ha voluto prendere parola, lasciando parlare a chi se ne intende di calcio. Paolo Bonolis: il figlio Davide firma per la Triestina Sono tanti i calciatori che militano in categorie inferiori e non riescono a raggiungere le massime serie nonostante l’evidente bravura. La concorrenza, d’altronde, è serrata e spesso c’è bisogno di quello che in molti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 agosto 2022)sta facendo i conti con la rabbia degli utenti social. Il motivo non riguarda direttamente lui, bensì ilche ha da poco firmato un contratto calcistico con la Triestina. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore e in molti sono convinti che, dietro alla nuova avventura di Davide, ci sia proprio la mano del padre. Le accuse di raccomandazione continuano a piovere, ma il conduttore non ha voluto prendere parola, lasciando parlare a chi se ne intende di calcio.: ilDavide firma per la Triestina Sono tanti i calciatori che militano in categorie inferiori e non riescono a raggiungere le massime serie nonostante l’evidente bravura. La concorrenza, d’altronde, è serrata e spesso c’è bisogno di quello che in molti ...

