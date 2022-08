Panzironi scende in politica per avviare una "rivoluzione sanitaria" (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Cari amici, ho deciso di scendere in politica!". Fa il suo annuncio con un post su Facebook Adriano Panzironi, il sedicente medico condannato dal Tar per la sua dieta che promette una vita lunga 120 anni e bollata da medici e giudici... Leggi su europa.today (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Cari amici, ho deciso dire in!". Fa il suo annuncio con un post su Facebook Adriano, il sedicente medico condannato dal Tar per la sua dieta che promette una vita lunga 120 anni e bollata da medici e giudici...

Olonna3 : RT @Pinucci63757977: La Lega cambia il responsabile economico: scende Borghi e sale Bagnai. Come sostituire Wanna Marchi con Adriano Panzir… - infoitinterno : Rivoluzione Sanitaria, Panzironi fonda un partito e scende in campo per le politiche con la ghigliottina: «Dec - agnostico43 : Panzironi scende in politica. La ciliegina sulla torta, solo che, trovandoci in una discarica, non sono commestibil… - gioahah : #Panzironi fonda un partito e scende in campo per le politiche con la ghigliottina. Per votarlo bisogna essere deca… -