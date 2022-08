Palù: "più esposti ai virus per la sovrappopolazione e i danni al pianeta" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute)() - "Siamo sempre più esposti a virus con cui, in natura, non venivamo in contatto normalmente. Le alterazioni prodotte nell'ambiente e la sovrappopolazione del pianeta sono all'origine di questo cambiamento". Lo spiega Giorgio Palù, professore emerito di virologia dell'Università di Padova e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco. "Il 70% di tutti i virus che ci hanno infettato negli ultimi 30 anni sono zoonotici, provengono da animali, il 20% da insetti (arbovirus), il resto sono virus umani con cui conviviamo da sempre", riferisce Palù, sentito dall'Adnkronos Salute. "Per esempio l'Hiv ci viene dalle scimmie - elenca - l'influenza dalle anatre, Sars 1 e 2 dai pipistrelli come la Mers e Ebola, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute)() - "Siamo sempre piùcon cui, in natura, non venivamo in contatto normalmente. Le alterazioni prodotte nell'ambiente e ladelsono all'origine di questo cambiamento". Lo spiega Giorgio, professore emerito di virologia dell'Università di Padova e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco. "Il 70% di tutti iche ci hanno infettato negli ultimi 30 anni sono zoonotici, provengono da animali, il 20% da insetti (arbo), il resto sonoumani con cui conviviamo da sempre", riferisce, sentito dall'Adnkronos Salute. "Per esempio l'Hiv ci viene dalle scimmie - elenca - l'influenza dalle anatre, Sars 1 e 2 dai pipistrelli come la Mers e Ebola, ...

Palù: 'più esposti ai virus per la sovrappopolazione e i danni al pianeta' 'Siamo sempre più esposti a virus con cui, in natura, non venivamo in contatto normalmente. Le alterazioni ... Lo spiega Giorgio Palù, professore emerito di virologia dell'Università di Padova e ...