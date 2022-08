Palmeiras vs Atletico Mineiro – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Palmeiras affronta l’Atletico Mineiro nel secondo turno dei quarti di finale di Copa Libertadores. I padroni di casa sono in vantaggio, avendo rimontato due gol di svantaggio per pareggiare 2-2 in casa la scorsa settimana. Il calcio di inizio di Palmeiras vs Atletico Mineiro è previsto giovedi 11 agosto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita Palmeiras vs Atletico Mineiro: a che punto sono le due squadre Palmeiras In effetti, Abel Ferreira sembra non poter sbagliare nulla come allenatore del Palmeiras al momento, con la sua squadra che ha persino salvato posizioni precarie come quella in cui si è trovata al Mineirão la scorsa settimana. Il rigore di Hulk e l’autogol di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilaffronta l’nel secondo turno dei quarti di finale di Copa Libertadores. I padroni di casa sono in vantaggio, avendo rimontato due gol di svantaggio per pareggiare 2-2 in casa la scorsa settimana. Il calcio di inizio divsè previsto giovedi 11 agosto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIn effetti, Abel Ferreira sembra non poter sbagliare nulla come allenatore delal momento, con la sua squadra che ha persino salvato posizioni precarie come quella in cui si è trovata al Mineirão la scorsa settimana. Il rigore di Hulk e l’autogol di ...

