Pallanuoto, l’Italia batte la Serbia e vince la Sardinia Cup! (Di mercoledì 10 agosto 2022) In vista degli Europei di Spalato continua il lavoro di Alessandro Campagna con il Settebello: la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile, a Sassari è tornata in acqua oggi, mercoledì 10 agosto, nella Sardinia Cup 2022, battendo la Serbia con il risultato di 12-10 e conquistando così il torneo in virtù del successo nello scontro diretto con i serbi. TABELLINOItalia-Serbia 12-10Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3 (1 rig.), Alesiani, Iocchi Gratta 1, Fondelli, Cannella, Renzuto Iodice 3, Condemi 2, Ferrero 1, Bruni 1, Di Somma, Dolce 1, Massaro. All. Campagna.Serbia: Risticevic, Mandic 2, Velkic 1, Randjelovic 2, Vucinic 1, Pljevancic 1, S. Rasovic, Lukic 1, Drasovic 1, Radulovic, Stojanovic, Drasovic 1, Dobozanov, Martonovic. All. Savic.Arbitri: Filippo Gomez (Ita) e Putnikovic (Srb).Note: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) In vista degli Europei di Spalato continua il lavoro di Alessandro Campagna con il Settebello: la Nazionale italiana dimaschile, a Sassari è tornata in acqua oggi, mercoledì 10 agosto, nellaCup 2022,ndo lacon il risultato di 12-10 e conquistando così il torneo in virtù del successo nello scontro diretto con i serbi. TABELLINOItalia-12-10Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3 (1 rig.), Alesiani, Iocchi Gratta 1, Fondelli, Cannella, Renzuto Iodice 3, Condemi 2, Ferrero 1, Bruni 1, Di Somma, Dolce 1, Massaro. All. Campagna.: Risticevic, Mandic 2, Velkic 1, Randjelovic 2, Vucinic 1, Pljevancic 1, S. Rasovic, Lukic 1, Drasovic 1, Radulovic, Stojanovic, Drasovic 1, Dobozanov, Martonovic. All. Savic.Arbitri: Filippo Gomez (Ita) e Putnikovic (Srb).Note: ...

SportdelSud : ???? Il 9 agosto 1992, il #Settebello azzurro vinceva l'oro alle #Olimpiadi di #Barcellona1992 imponendosi con uno s… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: 30 anni fa l'impresa del Settebello alle Olimpiadi di Barcellona. Ecco come sono oggi i protagonisti - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: 30 anni fa l'impresa del Settebello alle Olimpiadi di Barcellona. Ecco come sono oggi i protagonisti - Gazzetta_it : 30 anni fa l'impresa del Settebello alle Olimpiadi di Barcellona. Ecco come sono oggi i protagonisti - sehmagazine : ??????? Waterpolo Sardinia Cup: la sconfitta patita contro l'Ungheria lascia incredulo il team Italia che si aspettav… -