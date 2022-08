Ostia | Nalu Poke dato alle fiamme Il sindaco Gualtieri | “Faremo di tutto per aiutarli”

infoitinterno : Il rogo di Nalù Poké a Ostia: tutelare il futuro dei giovani - infoitinterno : Ostia: Gualtieri al Nalu Pokè, la responsabile 'pronti a ripartire con onestà' - infoitinterno : Ostia, Gualtieri al Nalu Pokè. La responsabile: 'Pronti a ripartire con onestà' - infoitinterno : Ostia, Gualtieri al Nalu Pokè. La responsabile - infoitinterno : Incendio a Ostia, devastato il Nalu Pokè: 'Spaventati, ma non ci fermiamo' -

Il Campidoglio aiuterà i gestori a riaprire ilPokè , il ristorante di cucina asiatica nel centro didato alle fiamme con una tanica di benzina con un chiaro gesto di intimidazione mafiosa. Il sindaco Roberto Gualtieri , accompagnato ...I segni dell'incendio che ha distrutto ilPokè in via Pietro Rosa asono ancora ben visibili. Mentre tutt'altro che chiare sono le cause di un atto che fa pensare al dolo e su cui sta ...Oggi il sindaco Gualtieri è arrivato a Ostia per visitare il luogo andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì scorso. I segni dell'incendio che ha distrutto il Nalu Pokè in via Pietro Rosa a Ost ...La pokeria alla quale qualcuno ha dato fuoco da una fessura sul retro ha riacceso i fari sulla criminalità di Ostia. Il sindaco, Roberto Gualtieri, sarà qui tra pochi minuti per portare la sua solidar ...