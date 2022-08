Orlando firma decreto attuativo per bonus 200 euro lavoratori autonomi (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti come sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti (iscritti alla Gestione Separata dell’Inps e alle Casse di previdenza private). La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal decreto Aiuti bis a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. I beneficiari dell’indennità, ricorda la nota del ministero del Lavoro, sono i ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA –to dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, ilche disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dalAiuti come sostegno al potere d’acquisto deie dei professionisti (iscritti alla Gestione Separata dell’Inps e alle Casse di previdenza private). La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dalAiuti bis a 600 milioni diper l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. I beneficiari dell’indennità, ricorda la nota del ministero del Lavoro, sono i ...

Rog_2 : RT @Lopinionista: Orlando firma decreto attuativo per bonus 200 euro lavoratori autonomi - Lopinionista : Orlando firma decreto attuativo per bonus 200 euro lavoratori autonomi - infoitinterno : Bonus da 200 euro ai lavoratori autonomi, Orlando firma il decreto attuativo - infoitinterno : Lavoro, Orlando firma il decreto per i 200 euro agli autonomi - infoitinterno : Lavoro, Orlando firma decreto per bonus 200 euro ad autonomi -