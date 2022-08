Ombre sulla “Greta” italiana. Continua il bestiario elettorale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non c’è solo la telenovela dell’estate dell’amore che torna tra Matteo Renzi e Carlo Calenda nella giornata elettorale. C’è un super Silvio Berlusconi e parecchio materiale per il bestiario. LUIGI LE SBAGLIA TUTTE Per dimostrare che il suo nuovo partito non è solo un’operazione di recupero del ceto politico, Luigi Di Maio si butta sull’ambientalismo e candida Federica Gasbarro, una giovane attivista che alcuni definiscono “la Greta italiana”. “Sarai l’anima ambientalista di Impegno Civico”, le dice Di Maio. Solo che a gennaio il movimento Friday for future Italia aveva preso le distanze da Gasbarro: “Federica non rappresenta in maniera ufficiale il pensiero dietro il nostro movimento contro i cambiamenti climatici – scriveva a gennaio il movimento -. Federica è stata più volte richiamata dal movimento per aver ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non c’è solo la telenovela dell’estate dell’amore che torna tra Matteo Renzi e Carlo Calenda nella giornata. C’è un super Silvio Berlusconi e parecchio materiale per il. LUIGI LE SBAGLIA TUTTE Per dimostrare che il suo nuovo partito non è solo un’operazione di recupero del ceto politico, Luigi Di Maio si butta sull’ambientalismo e candida Federica Gasbarro, una giovane attivista che alcuni definiscono “la”. “Sarai l’anima ambientalista di Impegno Civico”, le dice Di Maio. Solo che a gennaio il movimento Friday for future Italia aveva preso le distanze da Gasbarro: “Federica non rappresenta in maniera ufficiale il pensiero dietro il nostro movimento contro i cambiamenti climatici – scriveva a gennaio il movimento -. Federica è stata più volte richiamata dal movimento per aver ...

tassosmavris : I ruffiani sono delle ombre che non per amore si azzeccano sulla pelle e ti seguono. - viviru_vl : @Cris60077876 @23Raffaella @intrashItrash Credevo di aver risposto ad un tweet sulla foto delle ombre,sorry - wannabemozart : RT @micheleblyrics: mentre balli tra le ombre con un velo di diamante sulla fronte - Nenedp_ : Non pensate solo alle ombre,non vi siete soffermati x nulla sulla macchina non mi sembra quella di Jess e non guida… - miki_cr01 : RT @Juventino_Medio: #Kean era rientrato tirato a lucido, il ritardo alla convocazione contro l Atlético getta però nuove ombre sulla sua p… -