Olivia Newton-John | la Sydney Opera House si illumina di rosa per rendere omaggio all’attrice – Video

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Lasidiper, morta a 73 anni. Il coloreè stato scelto per onorare il grande contributo dell’attrice alla ricerca e alla sensibilizzazione sul cancro.è morta infatti a causa di una recidiva del suo cancro al seno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fanpage : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny' I… - fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - MontiFrancy82 : Le vele della Sydney Opera House si sono illuminate di rosa per onorare #OliviaNewtonJohn - SMSNEWSOFFICIAL : Le vele della Sydney Opera House si sono illuminate di rosa per onorare #OliviaNewtonJohn -

La vita sentimentale di- John è stata costellata da gioie e dolori, fino all'incontro con l'anima gemella a 59 ...Il teatro dell'Opera di Sydney tutto illuminato di rosa in omaggio a- John. La cantante e attrice morta lunedì a 73 anni, star del musical 'Grease' accanto a John Travolta, era cresciuta in Australia.La vita sentimentale di Olivia Newton-John è stata costellata da gioie e dolori, fino all'incontro con l'anima gemella a 59 anni ...Roma, 10 ago. (askanews) - Il teatro dell'Opera di Sydney tutto illuminato di rosa in omaggio a Olivia Newton-John. La cantante e attrice morta ...