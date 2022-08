Obiettivo Milan, resta in Premier e firma il rinnovo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Douglas Luiz è pronto a firmare un nuovo contatto triennale con l'Aston Villa. Il brasiliano era stato vicino al Milan. Lo riporta... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Douglas Luiz è pronto are un nuovo contatto triennale con l'Aston Villa. Il brasiliano era stato vicino al. Lo riporta...

TuttoMercatoWeb : Chi è Sambi Lokonga, obiettivo del Milan. Più mediano che incursore, salto per ora rimandato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - marcoconterio : ?????? Il #Galatasaray ha fretta di chiudere un acquisto a centrocampo. Primo obiettivo Lucas Torreira dell'#Arsenal p… - infoitsport : Arsenal, come obiettivo primario un gioiello del Milan - Luxgraph : Fiorentina, Dodo: 'L'obiettivo è arrivare in Champions' -