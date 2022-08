Nuovo aggiornamento WhatsApp in arrivo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le nuove funzionalità WhatsApp andranno ad interessare la privacy degli utenti ed in particolare riguarderanno le foto visualizzabili una sola volta, lo stato on-line e la cancellazione dei messaggi inviati nelle chat individuali e di gruppo e l’abbandono silente dei gruppi. Già dallo scorso dicembre la piattaforma di messaggistica istantanea aveva iniziato a nascondere lo status on-line alle persone non inserite tra i contatti. La novità è che si potrà decidere chi potrà visualizzare il proprio stato, nel caso non si voglia giustificare la mancata risposta ai messaggi ricevuti. La seconda novità riguarderà la possibilità di abbandonare le chat di gruppo, senza che lo notino tutti i partecipanti. Soltanto l’amministratore del gruppo ne sarà al corrente. Terza novità ancora in fase di sviluppo, mentre le altre due saranno disponibili a breve sulla piattaforma ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le nuove funzionalitàandranno ad interessare la privacy degli utenti ed in particolare riguarderanno le foto visualizzabili una sola volta, lo stato on-line e la cancellazione dei messaggi inviati nelle chat individuali e di gruppo e l’abbandono silente dei gruppi. Già dallo scorso dicembre la piattaforma di messaggistica istantanea aveva iniziato a nascondere lo status on-line alle persone non inserite tra i contatti. La novità è che si potrà decidere chi potrà visualizzare il proprio stato, nel caso non si voglia giustificare la mancata risposta ai messaggi ricevuti. La seconda novità riguarderà la possibilità di abbandonare le chat di gruppo, senza che lo notino tutti i partecipanti. Soltanto l’amministratore del gruppo ne sarà al corrente. Terza novità ancora in fase di sviluppo, mentre le altre due saranno disponibili a breve sulla piattaforma ...

