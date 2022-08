Nuoto: Europei, parata di stelle al Foro Italico (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - La storica sala rossa della piscina dei Mosaici, trasformata dal nuovo arredamento moderno, che si integra con le pareti in marmo, ospita la press conference della XXXVI edizione dei campionati Europei delle discipline acquatiche. Ventiquattro ore dopo la presentazione degli azzurri da parte del presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e il taglio del nastro allo Stadio del Nuoto che Barelli ha condiviso con la madrina di Roma 2022 Federica Pellegrini, il presidente del comitato organizzatore di Roma 2022 e vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri presenta l'evento. “Siamo giunti alla 36esima edizione degli Europei che tornano in Italia dopo 39 anni e dove per la prima volta sono previsti i tuffi dalle grandi altezze. 1500 tra atleti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - La storica sala rossa della piscina dei Mosaici, trasformata dal nuovo arredamento moderno, che si integra con le pareti in marmo, ospita la press conference della XXXVI edizione dei campionatidelle discipline acquatiche. Ventiquattro ore dopo la presentazione degli azzurri da parte del presidente della Federazione ItalianaPaolo Barelli e il taglio del nastro allo Stadio delche Barelli ha condiviso con la madrina di Roma 2022 Federica Pellegrini, il presidente del comitato organizzatore di Roma 2022 e vicepresidente della Federazione ItalianaAndrea Pieri presenta l'evento. “Siamo giunti alla 36esima edizione degliche tornano in Italia dopo 39 anni e dove per la prima volta sono previsti i tuffi dalle grandi altezze. 1500 tra atleti e ...

