Nuoto | Europei 2022 | tutti gli italiani in gara giorno per giorno Calendario | orari | programma | tv

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il countdown sta per terminare. Dall’11 al 17 agosto Roma sarà il punto di riferimento continentale del. Nello storico impianto del Foro Italico, si terranno le gare deglinella piscina romana e le emozioni non mancheranno. La Nazionale italiana ha grandi motivazioni per confermarsi ad alto livello, dopo i grandiosi Mondiali disputati a Budapest (Ungheria). Gli azzurri, vista anche l’assenza della Russia per le note vicende legate alla guerra in Ucraina, vogliono ottenere il primo posto nel medagliere. Nella competizione continentale dell’anno scorso, sempre nella capitale magiara, il computo fu di 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le corsie, con il primato nella classifica per Nazioni, 52 presenze in finale, 1 record del mondo/europeo, 11 primatie 31 primati personali. Gli osservati speciali, ...