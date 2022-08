Nuoto, Cesare Butini: “Mondiali spartiacque dell’Italia. Faremo emozionare il pubblico agli Europei” (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia si lancia con grande ottimismo verso gli Europei 2022 di Nuoto, che andranno in scena al Foro Italico di Roma dall’11 al 17 agosto. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento con grandi ambizioni dopo aver brillato ai recenti Mondiali e punta a conquistare il medagliere. Il DT Cesare Butini ha parlato alla vigilia dell’evento attraverso i canali federali: “Siamo attesi a risultati in linea con quanto ottenuto negli ultimi anni. I Mondiali di Budapest sono stati uno spartiacque nel percorso della nazionale. I record e i primati personali sono stati eccezionali e arrivati in una stagione particolare, che ha determinato un aggiustamento della preparazione proprio in funzione di questi Europei“. Nuoto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia si lancia con grande ottimismo verso gli2022 di, che andranno in scena al Foro Italico di Roma dall’11 al 17 agosto. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento con grandi ambizioni dopo aver brillato ai recentie punta a conquistare il medere. Il DTha parlato alla vigilia dell’evento attraverso i canali federali: “Siamo attesi a risultati in linea con quanto ottenuto negli ultimi anni. Idi Budapest sono stati unonel percorso della nazionale. I record e i primati personali sono stati eccezionali e arrivati in una stagione particolare, che ha determinato un aggiustamento della preparazione proprio in funzione di questi“., ...

