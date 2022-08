“Non rinunceremo all’uso della forza”. La Cina avvia la nuova fase di pressione su Taiwan (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Cina ha completato “con successo” le operazioni militari intorno Taiwan. Questo il comunicato del Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione che, se da un lato conferma la fine delle manovre intorno Taiwan, allo stesso tempo lancia un messaggio inequivocabile nei confronti di quella considera una “provincia ribelle: l’organizzazione di pattugliamenti regolari per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laha completato “con successo” le operazioni militari intorno. Questo il comunicato del Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione che, se da un lato conferma la fine delle manovre intorno, allo stesso tempo lancia un messaggio inequivocabile nei confronti di quella considera una “provincia ribelle: l’organizzazione di pattugliamenti regolari per InsideOver.

