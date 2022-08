“Non è l’Atalanta che volevo. Obiettivi? Vediamo strada facendo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gli Obiettivi dell’Atalanta? “In questo momento non c’è un obiettivo, Vediamo strada facendo. Il mercato è ancora aperto”. E ancora: “Non è l’Atalanta che volevo, perché gli Obiettivi della società sono sicuramente diversi, anche se si è impegnata sotto tutti gli aspetti, ma la sensazione è che il mercato inizi adesso”. È un Gasp praticamente a cuore aperto quello che si concede alla prima conferenza stampa ufficiale della stagione, la prima dopo la fine dello scorso campionato. Un Gasperini un po’ insolito e un po’ amaro ma non per forza arrabbiato, che risponde senza le solite pretattiche delle conferenze alla vigilia delle partite di campionato. Forse aiuta il mister l’entusiasmo travolgente della Curva, che quando sta per parlare il presidente ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Glidel? “In questo momento non c’è un obiettivo,. Il mercato è ancora aperto”. E ancora: “Non èche, perché glidella società sono sicuramente diversi, anche se si è impegnata sotto tutti gli aspetti, ma la sensazione è che il mercato inizi adesso”. È un Gasp praticamente a cuore aperto quello che si concede alla prima conferenza stampa ufficiale della stagione, la prima dopo la fine dello scorso campionato. Un Gasperini un po’ insolito e un po’ amaro ma non per forza arrabbiato, che risponde senza le solite pretattiche delle conferenze alla vigilia delle partite di campionato. Forse aiuta il mister l’entusiasmo travolgente della Curva, che quando sta per parlare il presidente ...

MCriscitiello : Torino, salta Miranchuk. Non c’è accordo con l’Atalanta @tvdellosport #sportitalia @Glongari - TuttoMercatoWeb : TMW - Gasperini: 'Non è l'Atalanta che mi aspettavo, è come se il mercato partisse adesso' - pccpla : RT @GoalItalia: 'Non è l'#Atalanta che mi aspettavo, non so quale sia l'obiettivo' ?? Gian Piero #Gasperini - infoitsport : Gasperini: 'Ad oggi non è l'Atalanta che volevo. Okoli ed Ederson...' - infoitsport : TMW - Gasperini: 'Non è l'Atalanta che mi aspettavo, è come se il mercato partisse adesso' -