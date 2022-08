Non ci siamo meritati Domino’s, che chiude i suoi ristoranti in Italia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quanto ci mancherà Domino’s Pizza, che ha deciso questa settimana di chiudere tutti i suoi punti vendita nello stivale. Iconici gli scatoloni di cartone, come quello che alzava Chu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quanto ci mancheràPizza, che ha deciso questa settimana dire tutti ipunti vendita nello stivale. Iconici gli scatoloni di cartone, come quello che alzava Chu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Giorgiolaporta : Non oso immaginare cosa sarebbe successo a parti inverse se sotto #Trump fossero state fatte delle indagini a casa… - Mov5Stelle : Noi siamo orgogliosi di aver realizzato il Reddito di cittadinanza perché è una misura pensata per i più bisognosi.… - sandrogozi : Con @RenewEurope abbiamo curato il seme di questa pianta per anni. Quello che siamo riusciti a fare a Bruxelles,… - scartavetratoa : @fabio_salzano @OfficialASRoma Ma infatti il campionato non è ancora iniziato e già oggi ho letto decine di comment… - FartFromAmerika : @stefanol2006 @VoceIddio Eppure è andato tutto bene. I morti sono sotto zero, le ti vuote, i contagi rarissimi. Sia… -