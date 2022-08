No | la Nuova Zelanda non ha approvato la legge sull’aborto «più perversa del mondo»

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 28 luglio 2022 è stato pubblicato su Facebook un post secondo cui laavrebbe«lapiùdel». Nello specifico, l’autore del post ha scritto un commento che recita: «Jacinda Ardern Primo Ministro dellahal’aborto più radicale nel. I bambini possono essere abortiti senza medico o antidolorifici fino alla nascita e anche durante il parto. Per qualsiasi motivo. Questo è semplicemente diabolico e non più umano». Il testo è accompagnato da una foto in cui si leggono alcune frasi in inglese secondo cui in, con lache ...

SamBresciano : RT @MarcoTorrini: @ImolaOggi Stessi numeri di Austealia e Nuova Zelanda, dove li è inverno. - MarcoTorrini : @ImolaOggi Stessi numeri di Austealia e Nuova Zelanda, dove li è inverno. - lottodasola : GRAZIE ALLA VACCINAZIONE DEL 97% DELLA POPOLAZIONE ADULTA, ORA IL COVID È DIVENTATO LA PRIMA CAUSA DI MORTE IN NUOV… - telodogratis : Le balene della Nuova Zelanda fuggono a sud - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Si sposteranno a latitudini più basse man mano che gli oceani diventano più caldi -

AGI - Agenzia Italia

I dati son disponibili non soltanto per l'Italia, ma anche per buona parte del mondo occidentale (Europa, Inghilterra, coste atlantiche degli Stati Uniti, Australia e). Cliccando su un ...AGI - Il cambiamento climatico globale avrà un impatto sulla distribuzione delle grandi balene inA quanto pare sì, stando ai risultati di uno studio di collaborazione internazionale tra l'Università di Zurigo, la Massey University e l'Università di Canterbury ine l'... Le balene della Nuova Zelanda fuggono a sud Le sponde cittadine del fiume Savio hanno un nuovo ospite. Un animale non certamente tipico della Romagna: un’oca egiziana.Sono 60 gli Under 18 che daranno vita al Campionato Mondiale del catamarano Nacra 15, la carena propedeutica per il Foli Olimpico. La regata si correrà a Campione del Garda, alla base di Univela, sull ...