No! Il direttore generale dell’Oms non ha rifiutato il vaccino contro il Coronavirus per protesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) La lotta per dimostrare la presunta inefficacia, se non pericolosità, dei vaccini contro il Covid-19, è costante e instancabile. Periodicamente, i ferventi No Vax provano a rintracciare alcune prove a dimostrazione della loro tesi. Ma a volte, come nel caso che stiamo per raccontare, non si tratta altro che di fake news. Per chi ha fretta: Sta circolando un video che mostra l’estratto di un’intervista al direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus Nella clip quest’ultimo sembra ammettere di non essere vaccinato contro il Covid, in segno di «protesta» verso le disuguaglianze nella distribuzione delle dosi In realtà la clip è stata montata in un modo che stravolge il significato originario dell’intervista Nel video integrale, Ghebreyesus racconta di essersi vaccinato nel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) La lotta per dimostrare la presunta inefficacia, se non pericolosità, dei vacciniil Covid-19, è costante e instancabile. Periodicamente, i ferventi No Vax provano a rintracciare alcune prove a dimostrazione della loro tesi. Ma a volte, come nel caso che stiamo per raccontare, non si tratta altro che di fake news. Per chi ha fretta: Sta circolando un video che mostra l’estratto di un’intervista al, Tedros Ghebreyesus Nella clip quest’ultimo sembra ammettere di non essere vaccinatoil Covid, in segno di «» verso le disuguaglianze nella distribuzione delle dosi In realtà la clip è stata montata in un modo che stravolge il significato originario dell’intervista Nel video integrale, Ghebreyesus racconta di essersi vaccinato nel ...

