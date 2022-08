“No e no, basta”. Ilary Blasi, l’ultima decisione lascia senza parole: d’ora in avanti è così (Di mercoledì 10 agosto 2022) La decisione di Ilary dopo Totti. La relazione tra i due è ormai più che chiusa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti annunciando la fine del matrimonio dalla moglie Ilary Blasi. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole invece della conduttrice Mediaset, che dopo l’addio al marito avrebbe preso una decisione drastica. La decisione di Ilary dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladidopo Totti. La relazione tra i due è ormai più che chiusa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti annunciando la fine del matrimonio dalla moglie. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, leinvece della conduttrice Mediaset, che dopo l’addio al marito avrebbe preso unadrastica. Ladidopo ...

Mi64685854 : #Totti se fosse incinta la nuova compagna non possiamo che augurarle una buona gravidanza,Totti sicuramente come pa… - Rompibiglie : @repubblica Ma a noi che ce po fregá? Ma la smettiamo di mandare avanti queste 'icone' moderne che tutto fanno tran… - CosimodamianoC3 : RT @giorgia61233188: Boh.. a parte #Ilary, pure la #Unziker la #FrancescaNeri all epoca la #Tatangelo.. tutte donne bellissime e indipenden… - giorgia61233188 : Boh.. a parte #Ilary, pure la #Unziker la #FrancescaNeri all epoca la #Tatangelo.. tutte donne bellissime e indipen… - Luca30120024 : @mdipatrizi5 @LaStampa A quanto pare la Ilary per solidarietà salta o pranzo o cena... Basta guardare la gamba. -