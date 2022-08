«No agli eredi del fascismo a palazzo Chigi», le frasi sul centrodestra alla cerimonia dell’eccidio di piazzale Loreto. L’Anpi prende le distanze – Il video (Di mercoledì 10 agosto 2022) I vertici delL’Anpi di Milano hanno subito preso le distanze dal duro attacco contro il centrodestra partito questa mattina da Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto, uno dei partigiani uccisi dai nazifascisti a piazzale Loreto il 10 agosto 1944, durante la cerimonia che ricordava proprio l’eccidio. nel suo intervento, Fognagnolo ha richiamato il voto del prossimo 25 settembre: «inorridisco pensando che 100 anni dopo la marcia su Roma, gli eredi del fascismo possono prendersi palazzo Chigi e mettere mano alla Costituzione». Un discorso che, in piena campagna elettorale, rischia di sollevare altre polemiche soprattutto sull’associazione partigiani, già in passato contestata per le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) I vertici deldi Milano hanno subito preso ledal duro attacco contro ilpartito questa mattina da Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto, uno dei partigiani uccisi dai nazifascisti ail 10 agosto 1944, durante lache ricordava proprio l’eccidio. nel suo intervento, Fognagnolo ha richiamato il voto del prossimo 25 settembre: «inorridisco pensando che 100 anni dopo la marcia su Roma, glidelpossonorsie mettere manoCostituzione». Un discorso che, in piena campagna elettorale, rischia di sollevare altre polemiche soprattutto sull’associazione partigiani, già in passato contestata per le ...

