Napoli | Sky | “Attenzione alla nuova pista per il centrocampo”

Napoli centrocampo- Il Napoli continua il suo lavoro, momentaneamente solo pomeridiano per ritornare al top della forma. Un precampionato non svolto al top, concluso con 3 pareggi e 1 sola vittoria. È una delle settimane più calde in casa Napoli, avevamo già anticipato che questa lo sarebbe stata proprio perchè, Lunedì i Partenopei debutteranno in Serie A. Si lavora nelle prossime ore per cercare la definitiva fumata bianca per Giacomo Raspadori, cercando un accordo su una base di 32 milioni di euro. Per le uscite, Petagna è ad un passo dal Monza, manca il sì definitivo di De Laurentiis per chiudere con la formula di obbligo di riscatto. Fabian Ruiz, invece, è ad un passo dal Psg si parla di una cifra intorno ai 30 milioni con bonus compresi. Per sostituire lo Spagnolo, il Napoli starebbe pensando a ...

