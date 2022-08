Napoli-Raspadori: nuova offerta degli azzurri: si attende la risposta del Sassuolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGGIORNAMENTO 21:10 – Fa sapere proprio in questi minuti Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, che nella giornata odierna non ci sono stati contratti tra Napoli e Sassuolo. Si attende la risposta della società neroverde, tra stasera e domani, all’ultima offerta del Napoli e non è da escludere che la trattiva possa dilungarsi anche dopo l’inizio del campionato. Inoltre, fa sapere il giornalista, che Pinamonti è il sostituto naturale di Scamacca e dunque, il suo arrivo in neroverde non libera automaticamente Raspadori. L’arrivo di Pinamonti al Sassuolo ha senza dubbio incrementato le possibilità di vedere Giacomo Raspadori al Napoli in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Francesco ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGGIORNAMENTO 21:10 – Fa sapere proprio in questi minuti Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, che nella giornata odierna non ci sono stati contratti tra. Siladella società neroverde, tra stasera e domani, all’ultimadele non è da escludere che la trattiva possa dilungarsi anche dopo l’inizio del campionato. Inoltre, fa sapere il giornalista, che Pinamonti è il sostituto naturale di Scamacca e dunque, il suo arrivo in neroverde non libera automaticamente. L’arrivo di Pinamonti alha senza dubbio incrementato le possibilità di vedere Giacomoalin questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Francesco ...

