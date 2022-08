Napoli Ndombele, occhi sul centrocampista del Tottenham: le ultime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non solo in attacco, Giuntoli sta lavorando anche per un colpo in mediana: piace Ndombele del Tottenham Non solo in attacco, Giuntoli sta lavorando anche per un colpo in mediana: piace Ndombele del Tottenham. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri starebbero pensando al centrocampista francese per rinforzare la mediana. Al momento soltanto interesse e nessuna offerta da parte dei campani che stanno lavorando per chiudere il doppio colpo in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non solo in attacco, Giuntoli sta lavorando anche per un colpo in mediana: piacedelNon solo in attacco, Giuntoli sta lavorando anche per un colpo in mediana: piacedel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri starebbero pensando alfrancese per rinforzare la mediana. Al momento soltanto interesse e nessuna offerta da parte dei campani che stanno lavorando per chiudere il doppio colpo in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, idea #Ndombele per il centrocampo ?? - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, PER IL CENTROCAMPO PIACE #NDOMBELE: IL GIOCATORE DEL #TOTTENHAM FRA LE POSSIBILI IDEE… - CalcioNews24 : Il #Napoli pensa a #Ndombele per la mediana ?? - baldanza_sergio : #Kvaratskhelia #Oliveria #Ostigard #Kim #simeone #Sirugu #Raspadori #Kepa o #Navas E probabile botto finale al… - NapoliAddict : Calciomercato Napoli, si punta a Tanguy Ndombele #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Napoli.ZON -