Napoli, countdown per Raspadori: altri contatti, l'ultima offerta al Sassuolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Senza soste. Il Napoli continua la sua trattativa col Sassuolo per arrivare a Giacomo Raspadori e, dopo un weekend lungo e pieno di contatti,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Senza soste. Ilcontinua la sua trattativa colper arrivare a Giacomoe, dopo un weekend lungo e pieno di,...

cmdotcom : #Napoli, countdown per #Raspadori: altri contatti, l'ultima offerta al #Sassuolo - sportli26181512 : Napoli, countdown per Raspadori: altri contatti, l'ultima offerta al Sassuolo: Senza soste. Il Napoli continua la s… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA #LBDV ?? #Napoli, scatta il countdown per #Simeone ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t… - pino_nostro : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA #LBDV ?? #Napoli, scatta il countdown per #Simeone ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t… - antidisfattista : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA #LBDV ?? #Napoli, scatta il countdown per #Simeone ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t… -