Napoli | countdown per Raspadori | altri contatti | l’ultima offerta al Sassuolo | Primapagina

Napoli, countdown per Raspadori: altri contatti, l'ultima offerta al Sassuolo

2022-08-10 12:30:00

Senza soste. Il Napoli continua la sua trattativa col Sassuolo per arrivare a Giacomo Raspadori e, dopo un weekend lungo e pieno di contatti, telefonate e messaggi, anche l'inizio della settimana ha visto lo stesso copione. Con la voglia, soprattutto dopo l'eliminazione dei neroverdi in Coppa Italia contro il Modena, di chiudere al più presto la questione, in un senso o nell'altro. Ovvero, con una cessione o con la permanenza del classe 2000. ULTIMA offerta – Nelle ultime ore il club del presidente De Laurentiis ha presentato un'altra offerta al Sassuolo. Una proposta da 25 milioni di euro più cinque di bonus, per arrivare a un ...

